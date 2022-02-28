Последнее обновление: 28.02.2022 18:13

МОК рекомендует организаторам соревнований не пускать российских и беларусских спортсменов

Международный Олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам соревнований не разрешать участие российских и беларусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях.

«В целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников…», - говорится в сообщении МОК.

В тех случаях, когда это невозможно в кратчайшие сроки по организационным или юридическим причинам, Исполком МОК настоятельно призывает международные спортивные федерации и организаторов спортивных мероприятий по всему миру сделать все возможное, чтобы ни один спортсмен или спортивный чиновник из России или Беларуси не был допущен к участию под названием Россия или Беларусь.

Граждане России или Беларуси, будь то отдельные лица или команды, должны восприниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды. Не допускается использование национальных символов, цветов, флагов или гимнов.

А еще МОК отозвал Олимпийские ордена у Путина, Чернышенко и Козака.

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