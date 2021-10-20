В Беларуси во второй раз отменили хоккейный рождественский турнир

В Беларуси во второй раз из-за коронавируса и не только отменили традиционный рождественский хоккейный турнир, сообщила Федерация хоккея Беларуси.

"…традиционный рождественский международный турнир …. в 2022 году не состоится", - говорится в сообщении.

"Исходя из ограничений на перемещения, возраста участников турнира и действующих рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по снижению рисков распространения вирусных инфекций, организаторами было принято решение о его отмене", - указывается одна из причин отмены.