Последнее обновление: 20.10.2021 12:38

В Беларуси во второй раз отменили хоккейный рождественский турнир

В Беларуси во второй раз из-за коронавируса и не только отменили традиционный рождественский хоккейный турнир, сообщила Федерация хоккея Беларуси.

"…традиционный рождественский международный турнир …. в 2022 году не состоится", - говорится в сообщении.

"Исходя из ограничений на перемещения, возраста участников турнира и действующих рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по снижению рисков распространения вирусных инфекций, организаторами было принято решение о его отмене", - указывается одна из причин отмены.

Ранее по теме


<Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование