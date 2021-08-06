МОК лишил аккредитации двух тренеров Тимановской

На фоне ситуации вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которую минские власти пытались силой заставить прервать выступление на Олимпиаде в Токио и вернуться из Японии на родину, Международный олимпийский комитет (МОК) в пятницу, 6 августа, отозвал аккредитацию у двух тренеров спортсменки: Артура Шумака и Юрия Моисевича.

Такое решение в качестве временной меры было принято "ради благополучия спортсменов Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси, которые все еще находятся в Токио". Обоих тренеров выслали из олимпийской деревни с возможностью выступить позже с объяснением, сообщает DW.

Ранее, 3 августа, МОК начал собственное расследование инцидента с Тимановской. 30 июля спортсменка резко отреагировала в соцсети Instagram на решение руководства сборной Беларуси, поставившее ее без уведомления выступать в эстафете 4 по 400 метров вместо коллег по команде, не допущенных к участию в Олимпиаде.

1 августа стало Тимановская сообщила, что по распоряжению из Минска ее отстранили от участия в Играх и пытаются насильно вывезти в Беларусь. В токийском аэропорту легкоатлетка отказалась от посадки в самолет и обратилась за помощью к полиции.