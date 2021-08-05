Последнее обновление: 05.08.2021 12:18

МОК рассматривает дисциплинарные санкции в ситуации с Тимановской

Международный олимпийский комитет (МОК) оперативно среагировал на ситуацию, сложившуюся на Олимпиаде в Токио с легкоатлеткой из Беларуси Кристиной Тимановской.

Об этом заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, сообщает Sputnik.by.

"МОК быстро отреагировал, мы в тот же день вышли на контакт с Тимановской, сработали по вопросам ее состояния, здоровья, безопасности", - сказал он.

Дисциплинарное разбирательство по делу бегуньи Тимановской было открыто накануне. Сейчас МОК рассматривает варианты мер, которые можно принять.

"Мы должны выслушать представителей делегации. Уже связались со всеми спортсменами не только из белорусской команды, мы проводим частные беседы и со многими другими атлетами", - рассказал Адамс на пресс-конференции.

Тимановская 4 августа вечером прилетела в Варшаву.

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