Последнее обновление: 12.11.2021 10:42

США предупредили Европу о риске «вторжения» России в Украину

США поделились с ЕС опасениями насчет возможного «вторжения» России в Украину на фоне сообщений о наращивании войск у границы.

ОБ этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает РБК.

По данным издания, Вашингтон опасается возможной «военной операции». Данные, на основании которых сделаны такие выводы, Евросоюзу пока не передали. По словам источников Bloomberg, оценка США подкреплена «общедоступными доказательствами».

В то же время близкий к Кремлю собеседник агентства отметил, что Россия «не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но хочет показать, что готова применить силу в случае необходимости». По словам другого неназванного источника Bloomberg, наступление России «маловероятно», но у нее якобы есть «план реагирования на провокации со стороны Украины».

О том, что Россия наращивает войска на границе с Украиной, в конце октября сообщила газета The Washington Post. По ее данным, официальные лица США и Европы зафиксировали «необычные перемещения техники и военных на западном фланге России». Вслед за этим издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых у города Ельни в Смоленской области, расположенном у границы с Белоруссией, запечатлена военная техника, часть которой, предположительно, прикреплена к 1-й гвардейской танковой армии Вооруженных сил России.

Позже о «необычной активности» России у границ Украины заявили и в Пентагоне. На фоне сообщений о наращивании войск Москву посетил глава ЦРУ Уильям Бернс. По словам источников CNN, на встречах с высокопоставленными российскими чиновниками он пытался предостеречь Россию от любых планов по проведению каких-либо наступательных операций.

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