Последнее обновление: 19.09.2021 13:58

Госдепартамент США призвал Россию допустить миссию ОБСЕ на границу с Украиной

Госдепартамент США "глубоко сожалеет" о решении России не продлевать мандат миссии пограничных наблюдателей ОБСЕ на контрольно-пропускных пунктах Гуково и Донецк на границе с Украиной.

Об этом говорится в заявлении Госдепа США, передает УНН.

"Соединенные Штаты глубоко сожалеют о решении Российской Федерации заблокировать консенсус о продлении срока действия миссии наблюдателей ОБСЕ на российских контрольно-пропускных пунктах Гуково и Донецк, - говорится в заявлении. - Возражения России против продолжения... мандата вызывает глубокую озабоченность по поводу ее намерений выполнять свои международные обязательства и конструктивно взаимодействовать с Украиной".

Далее Госдеп отмечает: "Мы продолжаем призывать Россию разрешить продлить мандат миссии по наблюдению за границами, прекратить продолжающуюся агрессию против Украины и способствовать мирному урегулированию конфликта".

Посланник России в ОБСЕ Александр Лукашевич заявил на заседании Постоянного совета ОБСЕ 2 сентября, что Россия не видит причин для продления мандата группы после окончания срока его действия 30 сентября 2021 года. По его словам, это решение пересматриваться не будет.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование