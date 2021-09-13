Кремль: Встреча Путина и Зеленского невозможна, если Украина планирует обсуждать Крым

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не представляется возможной, если “Киев планирует поднимать на переговорах вопрос принадлежности” оккупированного Россией Крыма.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

“Нет, (обсуждение Крыма – ред.) невозможно в такой постановке вопроса. Естественно, обсуждение Крыма не представляется возможным. Поэтому такая формулировка фактически ставит под вопрос гипотетическую возможность проведения такой встречи”, — сказал Песков, комментируя спекуляции на этот счет.

По его словам, Путин не собирается обсуждать с Зеленским и вопросы войны и мира на Донбассе, поскольку “Россия не является стороной этого конфликта”.

“… мы не можем обсуждать вопрос внутриукраинского конфликта. Россия не является стороной этого конфликта. Здесь ничего не изменилось, мы это неоднократно повторяли на разных уровнях”, заявил Песков, напомнив, что тему конфликта на востоке Украины можно обсуждать “только с точки зрения выполнения абсолютно четко прописанных на бумаге положений» минского соглашения нормандской четверки.

Представитель Кремля решил добавить, что встреча лидеров двух стран возможна, если на ней будут обсуждаться реализация Киевом минских договоренностей, договоренностей парижского саммита и двусторонние отношения.