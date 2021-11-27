США рассматривают все варианты действий в ответ на активность РФ у границ Украины

США не исключают никаких действий в ответ на "мощную и необычную" военную активность России на границе с Украиной, заявили в пятницу в госдепе США.

"Рассматриваются все варианты. У нас есть набор инструментов, которые включают в себя широкий круг вариантов", - сказала помощник главы госдепа по Европе и Евразии Карен Донфрид.

Она добавила, что "мощное и нетипичное" наращивание Россией своих сил близ границы с Украиной будет обсуждаться на встрече глав МИД стран-членов НАТО на следующей неделе, передает Интерфакс.

"Теперь альянсу предстоит решить, какие дальнейшие шаги НАТО хочет сделать", - указала Донфрид.