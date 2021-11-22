Разведка США: До вторжения России в Украину осталось несколько недель

Разведка США предупреждает европейских союзников о растущей вероятности вторжения России на территорию Украины.

Как передает РБК, об этом сообщает CBS News со ссылкой на знакомых с ситуацией американских чиновников.

По данным американских военных, начало российской военной операции увязано с погодой: она может стартовать в течение нескольких недель, когда наступят холода.

На границе с Украиной сосредоточены десятки тысяч российских солдат, причем в отличие от апрельского наращивания группировки, на этот раз Вашингтон не склонен считать происходящее блефом.

Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс встречалась с руководством НАТО и чиновниками Польши на этой неделе, предупредив их о возможном вторжении российской армии в Донбасс.

Хейнс отправилась в Европу после того, как с двухдневным визитом в Москву слетал глава ЦРУ Уильям Бернс. Редкий для практики двухсторонних отношений визит закончился безрезультатно, утверждают источники CBS.

Бернс пытался предупредить Кремль о последствиях возможной украинской операции, но его переговоры, вопреки ожиданиям США, прошли на повышенных тонах и сопровождались спорами, говорят источники.

На данный момент вблизи украинской границы сосредоточена группировка из 92 тысяч российских военных, заявил в интервью Military Times Руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, российская операция может начаться в январе или феврале 2022 года и стать куда более разрушительной, чем конфликт 2014 года, унесший жизни 14 тысяч человек.

Учения «Запад-2021», которые Россия провела совместно с Беларусью, продемонстрировали возможность быстрой переброски крупных воинских формирований - до 3,5 тысячи десантников и бойцов спецназа за раз, сказал Буданов.

Атака, по его словам, вероятно будет включать, удары с воздуха, артиллерии и бронетехники, за которыми последует десантирование на востоке Украины, нападение с моря на Одессу и Мариуполь, а также, возможно, вторжение меньшего масштаба с территории Беларуси.

По словам Буданова, очевидно то, что потенциал, накопленный на границе, позволяет осуществить подобную операцию: увеличилась численность контингента, стало больше техники и продвинутых вооружений, среди которых в том числе - ракетные комплексы «Искандер», способные работать средством доставки как для обычных, так и для ядерных боезарядов.

Военная операция, как считает Буданов, будет сопровождаться попыткой дестабилизиации ситуации внутри Украины. С конца октября Россия приостановила поставки в страну энергетического угля, усугубляя энергокризис. «Они хотят спровоцировать беспорядки через протесты и митинги, чтобы показать, что люди против правительства», - сказал Буданов.

Цель - добиться смены правительства, утверждает он: если этого не сделают украинцы, им помогут российские солдаты.

Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши, по мнению Киева, является частью этого плана. Американские чиновники, впрочем, не уверены в этом, говорят источники CBS.

Глава комитета начальников штабов США Марк Милли в пятницу провел переговоры с генералом Валерием Залужным, главнокомандующим Вооруженными силами Украины с 27 июля 2021 года. Согласно релизу Пентагона, они обсудили ситуацию в Восточной Европе и «вызывающую обеспокоенность активность» России в регионе.

Милли «подчеркнул необходимость продолжения консультаций между региональными союзниками и партнерами и снова заявил о поддержке Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины».

Российские власти, напомним, сначала в принципе отрицали переброску войск к Украине, а затем от лица пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова назвали «внутренним делом» любые перемещения армии по российской территории.

В воскресенье Песков заявил об угрозе «провокаций» со стороны Киева на фоне массовых заявлений Запада про якобы подготовку вторжения на Украину.

Теми же словами прокомментировал ситуацию замсекретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин. В интервью «Российской газете» он заявил, что растут риски провокаций Киева на крымском направлении и в отношении объектов в Азовском и Черном морях.