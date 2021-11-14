В мире число заражений коронавирусом превысило 253,69 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 253699236 (+456248 сутки) по данным Worldometer на 9:13 14 ноября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5111276 (+6662) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 19173449 (+54214) человек, из них 77575 (+624) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 229414511 (+395372) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 47891997 (+41107) случаями заражения, Индия – 34437307 (+11271), Бразилия – 21953838 (+12888), Великобритания – 9524971 (+38351) и Россия – 9031851 (+39256). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 41107, Россия – 39256, Великобритания – 38351, Германия – 35276, Украина – 23572. Беларусь (1964) – на 37 (+5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 783439, Бразилия – 611255, Индия – 463530, Мексика – 290872 и Россия – 254167. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 1241, Украина – 695, США – 506, Бразилия – 320, Румыния – 304. Беларусь – на 48 (+4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 625592 случая заражения коронавирусом и 4834 смерти.