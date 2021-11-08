Лукашенко внес в декрет об оказании иностранной помощи «анонимного жертвователя»

Белорусские власти с помощью декрета №7 от 8 ноября 2021 года внесли изменения в декрет №3 от 25 мая 2020 года "Об иностранной безвозмездной помощи", добавив в документ электронные деньги и анонимного жертвователя.

«В новой редакции декрета уточняются термины "имущество", "товар", чтобы исключить их неоднозначное толкование. Указано, что имущество и товары, вносимые в качестве вклада в уставный фонд юридического лица его иностранным учредителем, не относятся к иностранной безвозмездной помощи. При этом предусматривается, что к помощи в виде денежных средств относятся и средства, поступившие путем погашения электронных денег», - говорится в официальном комментарии к документу.

Вводятся дополнительные категории отправителей помощи: организации, не являющиеся юридическими лицами, и граждане Беларуси, находящиеся за пределами страны более 183 дней в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу предоставления помощи.

«При этом отдельно закреплено определение "иностранный анонимный жертвователь", - также сказано в документе. Уточнены запрещенные законодательством цели использования помощи.

Новая редакция декрета вступит в силу через 3 месяца.