В мире число заражений коронавирусом превысило 245,78 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 245782814 (+497155 сутки) по данным Worldometer на 6:44 28 октября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4987884 (+9070) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18021817 (+90161) человек, из них 75312 (-227) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 222773113 (+397924) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 46587441 (+76361) случаями заражения, Индия – 34231207 (+16342), Бразилия – 21766168 (+18184), Великобритания – 8897149 (+43941) и Россия – 8352601 (+36582). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 76361, Великобритания – 43941, Россия – 36582, Турция – 26896, Германия – 26099. Беларусь (1998) – на 40 (-6) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 761842, Бразилия – 606726, Индия – 456418, Мексика – 286888 и Россия – 233898. Беларусь – на 81 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1584, Россия – 1123, Индия – 734, Украина – 692, Румыния – 508. Беларусь – на 46 (-3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 592224 случая заражения коронавирусом и 4563 смерти.