ООН призывает решить ситуацию с беженцами на границе Беларуси со странами ЕС

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призвало срочно урегулировать "тупиковую ситуацию", в которой оказались беженцы и мигранты, прибывшие в район границы Беларуси со странами Евросоюза - Латвией, Литвой и Польшей.

В распространенном в пятницу в Женеве заявлении УВКБ напомнило, что "на протяжении недель" эти люди находятся в бедственном положении и зафиксировано уже восемь случаев смерти среди них, передает ТАСС.

"УВКБ призывает к срочным действиям по спасению жизней и предотвращению дальнейших страданий в районе границы Беларуси и Европейского союза (Латвия, Литва, Польша)", - отметили в штаб-квартире ведомства всемирной организации.

"Поступили сообщения о восьмой смерти в районе границы, несколько групп просителей убежища, беженцев и мигрантов находятся в бедственном положении в ухудшающихся условиях. УВКБ предупреждало, что ситуация будет и дальше быстро ухудшаться, поскольку приближается зима, что ставит жизни под угрозу", - говорится в заявлении.

Региональный директор УВКБ по Европе Паскаль Моро назвал "неприемлемой" ситуацию, приведшую к смерти людей. По его словам, беженцы, просители убежища и мигранты в районе границы стали "заложниками политического тупика, который должен быть решен".

В женевской штаб-квартире УВКБ обратили внимание, что в бедственном положении в районе границы оказались, в частности, 32 афганца, в том числе дети. Они прибыли в район границы в середине августа и сейчас не имеют возможности "получить доступ к убежищу на какой-либо стороне". 16 афганцев попытались на нынешней неделе перейти на территорию Польши, однако были выдворены, не получив возможности попросить об убежище.

При этом представителям УВКБ было отказано в просьбе о доступе к этой группе с польской стороны. Они смогли встретиться с ней и доставить гуманитарную помощь только с белорусской стороны. Управление верховного комиссара считает, что эти люди должны получить возможность просить об убежище в Польше или Беларуси, однако, по его словам, такие просьбы "были проигнорированы обеими сторонами".

"Мы призываем Беларусь и Польшу - страны, подписавшие конвенцию 1951 года о беженцах, - выполнить свои международные правовые обязательства и предоставить доступ к получению убежища тем, кто к этому стремится на их границах", - отметил Моро.