Последнее обновление: 15.10.2021 14:59

Польша будет требовать от ЕС проверки "Газпрома" на злоупотребления

Правительство Польши на ближайшем саммите Европейского союза будет настаивать на необходимости проверки "Газпрома" на злоупотребления монопольной позицией на рынке.

Об этом заявил в пятницу в эфире Польского радио министр климата и окружающей среды республики Михал Куртыка, передает ТАСС.

По его утверждению, текущая ситуация с ценами на газ связана с тем, что "Газпром" ограничивает поставки в Европу, чтобы она согласилась на запуск трубопровода "Северный поток - 2". "К сожалению, в Европе есть наивные люди, считающие, что после таких уступок будет лучше. По нашему мнению, это дорога в никуда", - отметил министр.

"На следующей неделе на заседании Европейского совета мы будем акцентировать внимание на том, что Европа не может согласиться на энергетический шантаж", - указал Куртыка. "У нас далеко идущие предложения о необходимости проверки, нет ли ситуации, когда "Газпром" злоупотребляет позицией монополиста. Это будет нашим призывом к Европейской комиссии. Это будет наш призыв к странам Европы", - констатировал он.

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