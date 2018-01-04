Последнее обновление: 04.01.2018 17:12

Власти Польши назвали условия подписания нового газового контракта с Газпромом

Польша может подписать новый контракт на поставку российского газа только в том случае, если цена не будет привязана к цене нефти. Об этом заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Мачей Вожняк в интервью изданию Dziennik Gazetą Prawną.

Контракт на поставку российского газа истекает в 2022 году. Польша считает действующий в настоящее время контракт невыгодным. В начале сентября министр энергетики страны Кшиштоф Тхужевский заявлял, что обсуждать новый газовый контракт с Россией пока слишком рано.

"Мы не можем повторять ошибок, которые поставили Польшу в невыгодное положение – мы не подпишем больше контракта, который включает в себя негативные и устаревшие положения, заключен более чем на 20 лет и его ценовая формула жестко связана с ценой нефти", - сказал Вожняк.

Он также отметил, что если новый контракт с Газпромом и будет подписан, то "ни на длительный срок, ни на большие объемы газа".

Польша ежегодно потребляет около 15 миллиардов кубометров газа, из которых 10 миллиардов поставляет Газпром.

В 2015 году на северо-западе Польши в городе Свиноуйсьце был запущен СПГ-терминал мощностью 5 миллиардов кубометров в год. В июне 2016 года правительство Польши озвучивало планы, в соответствии с которыми терминал в Свиноуйсьце, а также газопровод, который соединит Польшу с норвежским шельфом, обеспечит Польше независимость от поставок газа "с востока".

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