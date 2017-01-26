Газпром заявил о рисках поставок газа в Европу из-за Польши

Заместитель председателя правления Газпрома Александр Медведев заявил о рисках для поставок газа в Европу через Польшу, так как Варшава еще не приняла новые условия для транзита.

"Мы знаем, что Польша не собирается продлевать транзитную сделку. Это несет риски для поставок газа в европейские страны, включая Германию", - рассказал в интервью Reuters.

Ранее в Варшаве заявили, что не собираются продлевать истекающий в 2022 году контракт с Газпромом.

Позже вице-премьер Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал заявление представителя Газпрома.

Он отметил, что предположение о риске поставок газа в Европу из-за Польши показывает, что российская компания является "неопределенным партнером" для страны, пишет Bloomberg.

Чуть раньше в польской PGNiG, которая оспорила в суде ЕС решение Еврокомиссии о доступе Газпрома почти ко всем мощностям газопровода OPAL, заявили, что суд встал на их сторону и приостановил решение Брюсселя, в рамках которого российская компания уже начала полностью использовать трубопровод.