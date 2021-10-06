Минздрав Беларуси удалил статистику о смертности в больницах

Минздрав Беларуси удалил из общего доступа статистический сборник «Здравоохранение в Республике Беларусь» за 2020 год.

Из этого сборника можно было узнать о смертности в беларуских больницах.

Несмотря на то, что в сборнике не указывалось общее число смертей (кстати, впервые за все время публикации сборника), тем не менее из опубликованной статистики было ясно, что в 2020 году в больницах страны умерло на 16 тысяч человек больше, чем в 2019–м, пишет еврорадио.

Если в 2010-2016 годах процент больничной летальности составлял 1,21-1,24%, а к 2017-2019 годам вырос до 1,28-1,43%, то уже в 2020–м он составлял 2,51%. То есть, в 2019­м умерли около 40 845 человек, а в 2020-м — примерно 56 830 человек. Значит, умерших стало на 39% больше.

Но белорусский обыватель лишился и этой статистики.