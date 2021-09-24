Конгресс США одобрил ужесточение санкций против России

Палата представителей Конгресса США в четверг в рамках оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) одобрила поправки, ужесточающий санкции против России.

В частности, одобрен запрет для американцев на покупку или продажу вновь выпущенных российских суверенных долговых обязательств не только на первичном, но и на вторичном рынке за вмешательство РФ в американские выборы.

Согласно поправке, под запрет должны попасть облигации в любой валюте, выпущенные Центробанком РФ, Фондом национального благосостояния России и Федеральным казначейством России со сроком погашения более 14 дней. Инициатива также обязывает аппарат директора Национальной разведки США предоставлять отчет о возможном иностранном вмешательстве в президентские выборы и выборы в Конгресс. Глава государства после получения данного доклада обязан принять решение о том, сохранить в силе эти санкции или же приостановить их действие.

Кроме того, утверждена законодательная инициатива о новых санкциях в отношении газопровода «Северный поток - 2».

Инициативой предусмотрено, что не позднее 15 дней после ее вступления в силу в рамках оборонного бюджета президент США должен ввести рестрикции в отношении организаций и лиц, «ответственных за планирование, строительство и эксплуатацию» газопровода. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. Ограничительные меры также предполагают запрет въезда на территорию США, отказ в выдаче виз и аннулирование действующих виз лицам, связанным с проектом.

Кроме этого, в рамках оборонного бюджета была принята инициатива, которая обязывает министра обороны и госсекретаря США представить конгрессменам отчет с описанием «финансовых выгод, которые Россия» якобы получит благодаря запуску газопровода, а также анализом связанных с завершением строительства «Северного потока - 2» «рисков безопасности» для Украины, европейских союзников и НАТО.

Еще одна инициатива предусматривает санкции в отношении 35 россиян, включая министров РФ, крупных российских бизнесменов, общественных деятелей, журналистов.

Включенные в список россияне могут быть причастны к нарушениям прав человека. В него внесены пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В перечень также вошли директор Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСБ Александр Бортников, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, мэр Москвы Сергей Собянин. В список включены бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, Геннадий Тимченко, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, глава «Роснефти» Игорь Сечин, председатель правления ВТБ Андрей Костин, председатель ВЭБ РФ Игорь Шувалов. Кроме того, в перечень вошли главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, журналист Владимир Соловьев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст.