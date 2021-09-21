Последнее обновление: 21.09.2021 11:56

Литва построила уже 30 км забора из колючей проволоки на границе с Беларусью

На границе Литвы с Беларусью установлено уже 30 км забора из колючей проволоки, чтобы предотвратить попытки нелегального пересечения границы.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT, об этом сообщила министр внутренних дел Агне Билотайте.

"Построено уже 30 км забора, и работа продолжается", - заявила она в понедельник 20 сентября.

Всего к концу 2021 года Литва рассчитывает построить 100 км такого барьера на участках, где сейчас проще незаметно пересечь границу, и в дальнейшем увеличить его длину до 502 км. Общая протяженность литовско-белорусской границы составляет около 680 км.

Польша на середину сентября построила на границе с Беларусью около 50 км забора.

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