Белорусские власти разыгрывают сценарий «жестокого» насилия на границе с Литвой

МИД Беларуси в минувшую среду провел брифинг на уровне замглавы МИД Сергея Алейника для руководителей и представителей аккредитованных дипломатических миссий иностранных государств с участием зампреда Госпогранкомитета Романа Подлинева.

«До иностранных дипломатов была доведена объективная и документально-подтвержденная информация о происходящих драматических процессах на белорусско-литовской границе… Подчеркнута полная прозрачность белорусской стороны по данной теме», - говорится в сообщении МИД.

В частности, белорусские власти постарались «объективно» возложить на Литву всю вину за организацию миграционного кризиса.

«Действия литовской стороны по корректировке национального законодательства в данной области и издание приказа Министра внутренних дел, санкционирующего применение силы в отношении просителей убежища, привели к текущим трагическим последствиям. Разворот ищущих убежища людей не согласуется ни с Конвенцией о статусе беженцев, ни с Хартией ЕС об основных правах человека, ни с другими документами о правах человека.

Госпогранкомитет Беларуси 4 августа выступил с двумя историями на границе с Литвой. Первой историей стал найденный то ли жителями приграничной деревни, то ли пограничниками избитый гражданин Ирака, который от полученных травм скончался на руках у сотрудников Госпогранкомитета. Во второй серии главными героями стали 5 граждан Ирака, которые не смогли добраться до Литвы.

«…на участке Лидского пограничного отряда непосредственно на линии границы пограничным нарядом была выявлена группа из пяти граждан Ирака, которые были насильно выдворены сопредельной стороной в Беларусь. Иностранцы имели внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов служебных собак», - сообщил Госпогранкомитет, приложив доказательное видео к сообщению.

Выходит, что когда эта группа иракцев двигалась в сторону Литвы, нарушая границу Беларуси, белорусские пограничники проспали ее в шапку, а позже лишь случайно наткнулись на покусанных иракцев, уже второй раз нарушивших границу страны.

Естественно, режим в Минске к внезапно возросшему в сотни раз потоку мигрантов со стороны Беларуси не имеет никакого отношения .

«Попытки литовской стороны представить это как некий спланированный акт и переложить ответственность на белорусскую сторону несостоятельны», - отмечается в сообщении. – «Выражена надежда, что институты ЕС и правозащитные организации не будут закрывать глаза на незаконные, произвольные и откровенно жестокие действия по отношению к мирным беженцам, совершаемых под контролем литовских властей. Белорусская сторона также рассчитывает на международное расследование по выявленным в Литве фактам насилия, а также системного нарушения международных обязательств в области прав человека».

Впрочем, МИД РБ не скрывает, ради чего затеяна эскалация «насилия» на границе с Литвой, завернувшей обратно в Беларусь около 200 мигрантов буквально в первый день действия упомянутого приказа главы МВД Литвы.

«Акцентирован факт отсутствия реакции со стороны европейских структур на ранее направлявшиеся предложения белорусской стороны по обсуждению миграционных вопросов… Подтверждена готовность Беларуси на совместное решение всех сложных вопросов, влияющих на стабильность и безопасность в регионе, жизнь и благосостояние людей, в том числе в рамках пограничного взаимодействия», - подчеркивается в сообщении МИД.

Насколько убогой и нелепой выглядит очередная попытка агрохунты продать Западу миграционный кризис в обмен на признание легитимности режима, говорит следующая фраза: «Белорусская сторона никогда не политизировала сферы практического сотрудничества, в том числе и со странами Запада и ЕС».