Последнее обновление: 09.08.2021 09:50

Госпогранкомитет Беларуси объяснил стрельбу на границе с Литвой

Выстрелы и запуски сигнальных ракет, произведенные на белорусско-литовской границе в ночь на воскресенье связаны с плановыми учениями, о которых Минск проинформировал заранее.

С таким заявлением выступили 8 августа представители Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси после того, как в литовской прессе появились сообщения об инциденте.

На следующий день после того, как Литва перестала пускать мигрантов на свою территорию, Госпогранкомитет РБ 3 августа объявил о начале комплексного оперативно-тактического учения с Гродненской пограничной группой, которое продлится до 12 августа.

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