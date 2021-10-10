Последнее обновление: 10.10.2021 10:55

Литва закупит колючей проволоки еще на 300 км для установки на границе с Беларусью

Литва закупит еще 300 км колючей проволоки с острыми лезвиями (концертины) для создания заграждения на границе с Беларусью, сообщило в субботу МВД Литвы.

"Для перекрытия самых проблемных участков границы предстоит закупить 300 км колючей проволоки", - говорится в сообщении ведомства.

"В настоящее время мы располагаем 556 км концертины, из них 306 км было закуплено, 250 км поступило в дар от Словении, Украины и Эстонии", - сообщило МВД, уточнив, что уже натянуто 46 км колючей проволоки, передает ТАСС.

Общая протяженность границы Литвы с Беларусью составляет около 680 км. На этом рубеже Вильнюсом решено построить четырехметровое заграждение из металлической стержневой сетки, поверх которой будет натянута колючая проволока. Перед забором устанавливается дополнительная линия из колючей проволоки высотой три метра.

Ориентировочная стоимость работ составляет €152 млн. Проект придется финансировать за счет государственных средств. Литва надеялась получить на эти цели ассигнования по линии ЕС, однако в Брюсселе заявили, что не финансируют строительство преград и барьеров.

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