Последнее обновление: 13.10.2021 10:49

Литва намерена увеличить численность военнослужащих на границе с Беларусью

Поскольку на границе с Беларусью увеличилось число нелегальных мигрантов, Литовская армия рассматривает возможность усиления своего присутствия на границе.

"(...) МИД представил СОГГ (Погранкомитет Литвы – ред.) заявку на укрепление присутствия армии. Сейчас ждут более детального исследования, после чего будет принято решение", – сказала пресс-секретарь Литовской армии капитан Рута Монтвиле, по словам которой, "армия готова поддерживать и увеличить помощь ведомствам МВД, не утрачивая боевой готовности", передает Delfi.lt.

Пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис сказал, что пограничники представили армии данные о ситуации и попросили о помощи, однако окончательное решение пока не принято.

В понедельник со стороны Беларуси в Литву пытался пройти 121 мигрант. Это максимальное количество с конца августа.

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