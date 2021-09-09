Последнее обновление: 09.09.2021 09:49

Минэнерго США понизило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2021 году

Минэнерго США понизило прогноз роста мирового спроса на нефть на 2021 год с 5,3 млн баррелей в сутки (б/с) до 5 млн б/с, следует из прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA).

По оценкам EIA, в августе в мире было потреблено 98,4 млн б/c нефти и жидкого топлива, что на 5,7 млн б/c больше, чем в августе 2020 года. "Мы прогнозируем, что мировое потребление нефти на жидкие углеводороды составит в среднем 97,4 млн б/с за весь 2021 год, что на 5 млн б/с больше, чем в 2020 году", - говорится в прогнозе.

Прогноз на 2022 год остался прежним: спрос может вырасти еще на 3,6 млн б/с, до 101 млн б/с.

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