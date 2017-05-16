МЭА снизило прогноз мирового спроса на нефть в этом году

Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогноз роста спроса на нефть в 2017 году на 45 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 97,9 млн б/с, следует из ежемесячного обзора агентства.

Оценка мирового спроса снижена МЭА из-за замедления роста спроса в 1-м квартале в таких странах, как Германия, Турция и Индия, а также спроса на нефть в США во 2-м квартале.

МЭА снизило оценку спроса на нефть в 1-м квартале 2017 года с 96,6 млн б/с до 96,5 млн б/с, во 2-м квартале спрос оценивается в 97,3 млн б/с (ранее 97,4 млн б/с), в 3-м квартале - 98,6 млн б/с (98,5 млн б/с). В 4-м квартале прогноз спроса остался на уровне 99,1 млн б/с.

Показатель спроса на нефть в 2016 году остался на уровне 96,6 млн б/с.