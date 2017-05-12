МЭА пересмотрит прогноз спроса на нефть из-за электрокаров Китая и Индии

Международное энергетическое агентство (МЭА) собирается пересмотреть прогноз спроса на нефть, после того как Китай и Индия заявили о намерении перейти на использование электромобилей и отказаться от бензина в пользу альтернативных видов топлива.

Согласно текущим прогнозам МЭА, спрос на нефть с учетом обеспечения транспорта топливом будет расти до 2040 года. Однако после того как два быстрорастущих мировых нефтяных рынка — Китай и Индия — заявили о принятии радикальных мер и отказе от бензина, в МЭА заявили, что пересмотрят свои прогнозы. Обновленные прогнозы появятся 14 ноября 2017 года, сообщил Reuters пресс-секретарь МЭА.

Китай заявлял в апреле 2017 года, что в стране к 2025 году пятая часть ежегодно продаваемых 35 млн автомобилей будет работать на альтернативном топливе. Также власти планируют увеличить продажу электромобилей до 2 млн к 2020 году. Продажи электромобилей в Китае выросли на фоне новой политики правительства, но по-прежнему составляют менее 2% от общего автомобильного рынка Китая за 2016 год.

Индия также рассматривает возможность электрификации всех транспортных средств в стране к 2032 году. Об этом говорится в докладе к правительству страны от Национального института преобразования Индии, возглавляемого премьер-министром Индии Нарендрой Мори. Согласно плану, в 2018 году в Индии должны открыться фабрика аккумуляторов и пункты обмена батарей. Авторы проекта ожидают, что стоимость электромобилей и автомобилей сравняется к 2025 году за счет субсидий и снижения налогов, пошлин, процентных ставок по кредитам и тарифов на электроэнергию.

Согласно данным МЭА, в настоящее время на Китай и Индию приходится 11% и 2% мирового спроса на бензин соответственно.