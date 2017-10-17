До заката нефтяной эры осталось 5 лет

Длившаяся более века эпоха постоянно растущего спроса на нефть закончится в начале 2020х годов. Бензиновый транспорт, на который приходится 57% мирового потребления "черного золота", начнет уступать место электромобилям, которые полностью вытеснят машины с двигателями внутреннего сгорания в течение 30 лет. С таким прогнозом выступили аналитики Bank of America Merrill Lynch.

По их оценке, точка, в которой развитие рынка электротранспорта ускорится до экспоненциального, наступит в начале следующего десятилетия - в 2022-23 гг. в Европе и в 2024-м - в Китае и США.

К этому моменту 12% всех легковых автомобилей уже будут работать на электротяге. К 2030-му их доля увеличится еще практически втрое - до 34%, а к 2050-му достигнет 90%.

При этом легковые машин только с двигателями внутреннего сгорания не останется вовсе. Оставшиеся 10% рынка будут занимать гибриды, сочетающие как ДВС, так и электротягу.

Ключом к развитию электротранспорта станет снижение стоимости аккумуляторных батарей - с 16,2 тысяч долларов в 2016 году до 11,9 тысячи в 2020-м, а кроме того - увеличение их емкости и, как следствие, увеличение дальности пробега без подзарядки.

Одновременно резко упадет цена силовой установки - сейчас она составляет в среднем 16,3 тысячи долларов, а к 2030-му не будет превышать 6,3 тысячи, считают в BofA.

Рынку помогут госсубсидии и правительственные программы, к которым присоединились не только большинство европейских стран, но и Китай. Последний поставил цель в 50% электромобилей к 2030-му году.

За январь-сентябрь в КНР продажи электрокаров увеличились на 97%, сообщила в понедельник Китайская ассоциация пассажирских автомобилей (CPCA).

В Париже автомобили с двигателями внутреннего сгорания планируют запретить с 2030 года, запрет на дизельные машины вступит в силу еще раньше - с 2024 года, когда столица Франции примет Олимпийские игры. В Великобритании общестрановой запрет на бензиновые авто введут с 2040 года.

В результате нефть повторит судьбу угля и древесины в мировом энергобалансе, заявил 9 октября глава Сбербанка Герман Греф. Он напомнил, что в период с 1850 по 1895 год доля дерева в топливе снизилась с 90% до 33%, в период с 1910 по 1955 год доля угля в топливе сократилась с 77% до 28%, пишет finanz.ru.

По прогнозу МВФ, нефть в 2040 году будет стоить 15 долларов, если оценивать ее с учетом накопленной инфляции. "Это не то, что может устроить нашу страну. Оставшиеся 20-25 лет до этой перспективы - это очень маленький срок", - сказал Греф.