Рост предложения нефти будет опережать подъем спроса в 2018 году - МЭА

Рост предложения нефти в следующем году будет опережать предполагаемое восстановление спроса до уровня выше 100 миллионов баррелей в сутки, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) в среду.

По данным МЭА, добыча нефти в странах, не входящих в Организацию стран нефтеэкспортеров, в 2018 году будет расти в два раза быстрее, чем в этом году, когда ОПЕК и 11 стран вне картеля сократили производство.

"Мы ожидаем, что в целом в странах вне картеля добыча вырастет на 700.000 баррелей в сутки в этом году, однако наш первый прогноз на 2018 год быстро отрезвит нефтяные компании, которые намереваются сократить поставки, - сообщило агентство. - Что касается 2018 года, мы ожидаем, что добыча в странах, не входящих в ОПЕК, вырастет на 1,5 миллиона баррелей в сутки, что несколько превышает ожидаемый рост спроса в мире".

Запасы нефти в промышленных странах выросли в апреле на 18,6 миллиона баррелей до 3,045 миллиарда баррелей благодаря возросшему производству нефтепродуктов и импорту. Данные агентства показали, что запасы превышают средние показатели пяти лет на 292 миллиона баррелей.

Агентство также прогнозирует предполагаемое снижение предложения, связанное с ослаблением спроса во второй четверти этого года.

Замедление роста спроса, особенно в Китае и Европе, как и увеличение поставок, указывает на то, что дефицит должен сократиться до 500.000 баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой в 700.000 баррелей в сутки, считает агентство.

ОПЕК и 11 стран вне картеля, включая Россию, договорились продлить существующее соглашение о сокращении добычи на 1,8 миллиона баррелей в сутки до марта 2018 года с целью снижения мирового уровня запасов.

"На основании наших прогнозов на 2017 и 2018 годы, если страны ОПЕК будут все так же придерживаться соглашения о сокращении, запасы не смогут уменьшиться до желаемых уровней, вплоть до истечения срока действия пакта в марте 2018 года", - сообщило агентство.