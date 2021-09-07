Бундестаг внес два ключевых изменения в законодательство о пандемии

Парламент Германии 7 сентября поддержал два ключевых изменения в законодательство по борьбе с эпидемией коронавируса.

Первое предусматривает, что ориентиром для будущих карантинов будет не количество заражений относительно количества населения, а количество госпитализированных пациентов - учитывая то, что большая часть населения страны уже имеет прививки от коронавируса, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Вторая поправка позволяет работодателям спрашивать у своих работников в центрах ухода за детьми, школах и домах престарелых о наличии прививки.

Изменения одобрили благодаря поддержке ХДС и СДПГ, тогда как "Союз 90 / Зеленые" и Свободная демократическая партия заранее заявили, что будут голосовать против. Последние, в частности, выступают против давления на невакцинированных людей и настаивают, что регулярное тестирование для них должно остаться бесплатным.

Напомним, некоторые страны, такие как Франция и Греция, требуют от работников медицинской сферы прививаться от коронавируса, и еще ряд профессий смогут выходить на работу только при наличии ковид-сертификата, что может удостоверять также перенесенную болезнь или свежий отрицательный тест.