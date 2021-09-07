Последнее обновление: 07.09.2021 15:26

В Польше задержали 6 человек, помогавших в нелегальном пересечении границы из Беларуси

В Польше пограничники задержали в зоне, где действует чрезвычайное положение, шесть человек, которые помогали иностранцам нелегально пересечь границу из Беларуси.

Задержанные - граждане Германии, Финляндии, Таджикистана, Сирии, Ираке и иракец с польским паспортом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Всех обвинили в преступлении - помощи в незаконном пересечении государственной границы. Речь идет преимущественно о подборе нелегальных иммигрантов и их транспортировке вглубь Польши или других стран.

"Мы изучаем подробности этих дел", - сказала пресс-секретарь Пограничной службы.

Кроме того, против задержанных иностранцев начата процедура высылки из Польши в страны происхождения. Также им будет запрещен въезд в Шенгенскую зону в течение 5 лет. Пограничники также сообщат полиции, чтобы задержанных в зоне, где введено чрезвычайное положение, привлекли к ответственности в суде.

За последние 24 часа польские пограничники предотвратили 191 попытку незаконного проникновения на территорию Польши. Арестованы 17 нелегалов.



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