Последнее обновление: 07.09.2021 15:26

Лукашенко подписал указ о назначении и освобождении судей

Лукашенко 7 сентября подписал указ № 331 "О назначении и освобождении судей", сообщает его пресс-служба.

Так, он назначил Павла Коршуновича судьей Верховного суда, освободив его от должности председателя и судьи Минского городского суда, Татьяну Тупик - председателем Минского городского суда, освободив ее от должности зампредседателя этого суда, Игоря Стефановского - первым заместителем председателя Витебского областного суда.

Указом также назначен и освобожден от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси.

Кроме того, подписан указ № 332 "О присвоении квалификационных классов судьям".



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