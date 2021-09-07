Спрос на легковушки с пробегом в Украине в августе вырос на 56%

За август 2021 года украинцы зарегистрировали 51,3 тыс подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы - это на 56% превышает показатель августа прошлого года.

Как сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром", в августе доля бу/у иномарок составила почти 86% от всех легковых автомобилей, впервые регистрировались в Украине.

При этом самым популярным б/у автомобилем месяца стал Volkswagen Passat (3327 авто). Далее идет Renault Megane (2832 авто), замыкает топ-3 Volkswagen Golf (2697 растаможенных и зарегистрированных авто).

"Всего с начала 2021 года украинские номера получили более 301 тыс подержанных машин, завезенных из других стран, что на 46% больше чем в прошлом году и в четыре с половиной раза больше, чем новых легковых авто, зарегистрированных за тот же период текущего года", - говорится в сообщении.