ЕС потребовал от Лукашенко освобождения политзаключенных после приговора Колесниковой и Знаку

Евросоюз в понедельник выразил сожаление в связи с приговорами членам президиума Координационного совета Марии Колесниковой и Максиму Знаку и призвал режим Лукашенко освободить политических заключенных.

"ЕС повторяет свои требования о немедленном и безоговорочном освобождении всех политических заключенных в Беларуси, в настоящее время их насчитывается более 650, в том числе Колесниковой и Знака, журналистов и всех людей, находящихся в заключении за осуществление своих прав", - говорится в заявлении ЕС.