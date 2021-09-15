Последнее обновление: 15.09.2021 16:13

Глава Еврокомиссии обвинила режим Лукашенко в гибридной атаке против ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает использование мигрантов режимом Лукашенко гибридной атакой против Европейского Союза.

Об этом она заявила во время своего ежегодного обращения State of the Union в Европейском парламенте, сообщает "Европейская правда".

"Мы продолжим поддерживать Литву, Латвию и Польшу. И давайте называть вещи своими именами: это гибридная атака с целью дестабилизации Европы. Мы никогда не будем терпеть это", - сказала фон дер Ляйен, говоря о резком росте нелегальных мигрантов на границах ЕС с Беларусью.

Вместе с тем она подчеркнула, что это не изолированные инциденты, они происходят и на других границах, и ЕС должен согласовать общую позицию по миграционной политике.

"Поэтому это является частью нашей работы над Шенгеном. Мы определим новые пути ответа на такую агрессию, чтобы гарантировать единство и защитить наши внешние границы. Однако пока мы не найдем общую основу по управлению миграцией, наши оппоненты продолжат использовать это", - сказала глава Еврокомиссии.

"Новый Пакт о миграции и убежище дает нам все необходимое для управления различными типами ситуаций, с которыми мы сталкиваемся", - сказал фон дер Ляйен, признав, что с тех пор, как Еврокомиссия представила свое предложение, "прогресс был болезненно медленным".

ЕС обвиняет Беларусь в использовании нелегальных мигрантов, преимущественно иракцев, как политического оружия в ответ на санкции ЕС, введенные против Минска.

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