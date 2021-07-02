Евросоюз не пустил к себе депутата Савиных

Евросоюз отказал в шенгенской визе депутат нижней палаты парламента Андрею Савиных, который собирался поехать в Вену для участия 29-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ.

Об этом сообщил сам Савиных, которому пришлось участвовать в заседании Общего комитета ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности в формате видеоконференцсвязи.

"В качестве председателя белорусской делегации на Парламентской Ассамблее ОБСЕ планировался мой выезд в Вену, где я должен был бы представить позицию Беларуси по актуальным вопросам повестки дня на сессии этой организации. Естественно, планировалось обсуждение широкого круга вопросов, в том числе и ситуации в Беларуси. Но вчера мы получили информацию о том, что в визе нам отказано", - цитирует депутата телеграм-канал «палатки».

Помимо обиды из-за неполученной шенгенской визы, Савиных в своем выступлении поднимал вопросы, наглядно демонстрирующие «позицию Беларуси», а точнее – агрохунты:

«…почему сегодня механизмы представительной демократии, которая хорошо зарекомендовала себя во всем мире, подменяются на инструменты прямой или даже, я бы сказал, уличной демократии? Почему неорганизованной толпе, которая управляется неизвестно кем, дается право говорить от имени народа и дезорганизовывать ситуацию в собственных странах?"