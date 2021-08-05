Последнее обновление: 05.08.2021 18:11

Боррель: Лукашенко нарушил олимпийское перемирие

Решение белорусских властей о насильственной отправке в страну Кристины Тимановской, попросившей в итоге защиты у цивилизованного мира, является нарушением олимпийского перемирия.

Такое мнение высказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Чувствую облегчение, видя, что спортсменка Кристина Тимановская благополучно прибыла в Польшу. Однако еще один гордый гражданин Беларуси был вынужден бежать из страны из-за действий режима Лукашенко. Олимпийское перемирие было нарушено", - написал Боррель в Twitter.

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