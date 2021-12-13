ЕС выделит дополнительно €30 млн. на поддержку белорусских НГО, СМИ и молодежи

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о всесторонней поддержке беларусов и выделении дополнительных 30 миллионов евро на помощь гражданскому обществу Беларуси.

Заявление прозвучала после пошедшей в воскресенье встречи со Светланой Тихановской, на которой снова обсуждался план помощи ЕС для демократической Беларуси в размере 3 миллиардов евро.

«ЕС поддерживает белорусский народ в его борьбе за свободу и демократию. Сегодня мы увеличиваем нашу поддержку, добавив дополнительно 30 миллионов евро для молодежи, независимых СМИ, малых и средних предприятий в изгнании и деятелей культуры», - написала в Twitter Урсула фон дер Ляйен.

В свою очередь глава Европейского совета Шарль Мишель после встречи с Тихановской заявил, что надеется, что уже на следующем саммите программы Восточного партнерства в будущем году в кресле лидера Белоруссии он увидит "демократически избранного президента".

"15 декабря в Брюсселе кресло Беларуси останется пустым. Однако я надеюсь, что к следующему саммиту в этом кресле будет сидеть демократически избранный президент Беларуси", - заявил Мишель.

"Через нашу миссию в Минске мы пристально мониторим ситуацию и проводим регулярные встречи с членами семей и адвокатами политических заключенных. И для нас особенно важна помощь, которую мы предоставляем международным механизмам, собирающим юридические свидетельства нарушений прав человека режимом Лукашенко. Так мы привлечем их к ответственности за их преступления. Они должны знать, что их преступления записываются, что доказательства собираются, и что их привлекут к суду", - заявил глава Европейского совета.

"ЕС с вами в это трудное время", - заключил Мишель, обращаясь к Тихановской и ее сторонникам.