Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 487 017 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 3 сентября 2021 года выросло до 487 017 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 11 до 3814 человек.

Выздоровели и выписаны 479 229 (+1 547) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3814 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 950 человек (9,65% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7 859 365 (+22 201) тестов на коронавирус.