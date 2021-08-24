Последнее обновление: 24.08.2021 12:19

Лукашенко: В школе гимн и флаг – только государственные

Школа не может быть вне политики, но политика там может быть только государственная, заявил сегодня Лукашенко.

"Вопрос, который сегодня, как говорится, висит в воздухе: должна ли школа участвовать в политической жизни страны? Ответ однозначный: школа не может быть вне политики. Вообще политики не бывает без школы. Но политика там должна быть только одна - государственная. Флаг и гимн - государственные. И давайте прекратим разговоры на эту тему", - сказал Лукашенко во время стендапа на Республиканском педагогическом совете.

По его словам, такую же государственную политику проводят во всех уважающих себя странах от США до Китая, включая Россию. Но дело не закончилось только флагом и гимном.

"Как понимают и то, что гражданская и жизненная позиция педагога, его участие в общественной или политической жизни страны - это пример, на котором воспитываются не только ученики, но и учителя. Школа воспитывает не только учеников, но и перевоспитывает многих родителей...», - продолжил пенсионер.

Он весьма понятно очертил, что ждет школу в ближайшем будущем: «патриота может воспитать только патриот». И не имеет значения, какой предмет преподает учитель.

"Можно и задачу по химии сформулировать так, что ребенок будет гордиться своей страной. И наоборот. Почему так ставлю вопрос? Потому что часть нашей молодежи, получив образование здесь, стремится уехать за рубеж. Не все, но тенденция настораживает. Ведь те, кто уезжает, отрываются - это самое страшное - от своих корней. Хорошо, когда едут за новым опытом, знаниями, чтобы применить их на Родине. И то надо внимательнее посмотреть, кто и чему их там учит… Какую оценку мы с вами должны поставить себе за патриотическое воспитание детей? Наверное, до 10 мы с вами не дотягиваем. Об этом говорят факты", - заключил Лукашенко.

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