Последнее обновление: 27.08.2021 13:14

Лукашенко: Помню, как трещала крыша надо мной

Лукашенко на сегодняшнем торжественном открытии Петриковского горно-обогатительного комбината делился с шахтерами своими впечатлениями от давнишнего спуска вместе с Колей в калийную шахту на глубину нескольких сот метров.

"У меня до сих пор впечатление осталось. Я помню, как трещала крыша надо мной. Это ж надо привыкнуть, чтобы работать и не бояться", - сказал Лукашенко.

По его словам, он тогда спросил у одного из опытных шахтеров, может ли обвалиться свод. "Может, но вряд ли", - ответил тот.

Интересно, что пенсионер спустя годы расскажет об августе 2020 года…

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