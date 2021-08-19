Лукашенко обещает не сводить счеты с бизнесом

Лукашенко пообещал, что не будет сводить счеты с представителями бизнеса, выступившими в той ли иной мере против фальсификации итогов президентских выборов и насилия в отношении мирных граждан.

Об этом он заявил сегодня на встрече с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко и председателем Комитета государственного контроля Василием Герасимовым.

«Я хочу, чтобы бизнесмены меня услышали, что никто с ними сводить счеты не будет. Кто-то ошибся, кто-то заблудился, кто-то неправильно понял что-то. Надо с ними объясниться. Я готов даже на моем уроне это делать, если вы найдете соответствующую форму», - заявил пенсионер.

«Но тех, кто работал честно у нас, тех, кто хочет к нам прийти работать, мы должны их принимать как своих людей, которые создают благо для народа и государства. Перегибов нельзя допускать ни в коем случае. Я не вижу таких перегибов, но не хочу, чтобы они были в будущем", - сказал Лукашенко.

"Мы в последнее время очень принципиально, по закону относимся к тем, кто должен платить налоги, кто занимается предпринимательской деятельностью. Хочу вас попросить и предупредить: мы под эту марку ни в коем случае не должны обидеть людей, которые честно трудятся, которые занимаются по закону бизнесом, предпринимательством. Когда-то я их сюда приглашал и обещал им: все, о чем мы договоримся, на основании закона мы будем свято соблюдать", - также заверил он.

"Я хочу, чтобы понимали: ни один волос с предпринимателя и бизнесмена, который честно работает, упасть не должен. Мы ни в коем случае не должны превратить в моду - задушить какого-то предпринимателя и бизнесмена. Это люди, которые работают на государство и приносят ему пользу. Только единственное: налоги надо платить, людей, которые у тебя работают, не обижать", - озвучил условие Лукашенко.