Лукашенко обвиняет Польшу в конфликте на границе с Беларусью

Лукашенко обвинил Польшу в том, что польские пограничники устроили конфликт на границе с Беларусью.

Об этом Лукашенко заявил сегодня в ходе внеочередной саммита ОДКБ, рассказывая, как беженцы из Афганистана пытаются попасть на Запад через Беларусь.

"Что сделали поляки: они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию, куда их позвала муттер Меркель. И под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью. Естественно, они шли в Германию, в Беларусь они идти не хотят. Таким образом Польша устроила пограничный конфликт на границе, нарушив Государственную границу Беларуси", - поведал пенсионер.

"И уже двое или трое суток эти бедолаги, перейдя границу Беларуси, находятся там. Без воды, без еды, под открытым небом. Что такое сидеть на границе - ночью уже у нас 7-8 градусов тепла. Обездоленные люди. Сегодня мне надо думать, что с ними делать", - заключил Лукашенко.

Он не объяснил, каким образом эти беженцы изначально оказались на территории Польши.