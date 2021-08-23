Польша построит на границе с Беларусью забор высотой 2,5 метра

Власти Польши приняли решение построить забор высотой 2,5 метра на границе с Беларусью, сообщил в понедельник в Twitter министр обороны республики Мариуш Блащак.

"На границе с Беларусью появится новый солидный забор высотой 2,5 метра", - сказал он. По его словам, также "больше солдат будут оказывать помощь пограничной охране".

В ближайшее время Блащак планирует представить детали дальнейшего участия армии в охране границ. Сейчас задействовано около 1 тыс. военных, передает ТАСС.

Ранее Польша и Литва обратились с призывом к Евросоюзу применить более жесткие меры в отношении Беларуси в связи с якобы спровоцированным Минском миграционным кризисом в регионе.