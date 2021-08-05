Последнее обновление: 05.08.2021 12:18

Лукашенко: Руководство Украины проводит антинародный курс

Лукашенко обвинил действующее руководство Украины в проведении антинародного курса и конфронтации с Беларусью.

"В этом контексте (действий НАТО – ред.) очень важно услышать вашу точку зрения по позиции братской нам Украины. Народ близкий, народ родной, но руководство Украины, проводя антинародный курс там, взяло ориентацию конфронтации. Мы не говорим, куда они там - на Запад, на Восток идут, на Юг - неважно. Это их дело определяться. Но в основе их политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которых мы не имели ранее", - заявил Лукашенко на совещании.

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