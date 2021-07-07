Посольство Беларуси в Киеве требует усилить охрану

Посольство Республики Беларусь в Украине направило ноту в адрес МИД Украины с выражением обеспокоенности недостаточными мерами, предпринимаемыми Украиной для обеспечения безопасности дипломатического представительства в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Беларуси.

Поводом для ноты стал инцидент, произошедший 7 июля возле диппредставительства.

«В ходе проведения санкционированного митинга членами белорусской диаспоры (с красно-зелеными флагами - ред) у посольства Беларуси радикальными элементами из числа граждан Украины было совершено нападение на участников акции, в результате которого ряд лиц, в том числе представители Национальной гвардии Министерства внутренних дел Украины, получили телесные повреждения различной степени тяжести: закрытая черепно-мозговая травма, закрытое повреждение грудной клетки, поражения слизистой глаз и дыхательных путей в результате применения газового баллончика», -заявили в посольстве.

Отмечается, что двое участников нападения – граждане Украины - были задержаны.

Посольство Беларуси требует, чтобы инцидент в кратчайшие сроки был расследован правоохранительными органами Украины, а виновные лица понесли справедливое наказание, передает Укринформ.

Подчеркивается, что белорусская сторона рассматривает указанные обстоятельства как непосредственную угрозу безопасности посольства Республики Беларусь в Украине и его персоналу, поэтому «в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года требует от украинской стороны обеспечить общественный порядок и безопасность на территории, прилегающей к белорусской дипломатической миссии в Киеве».

В полиции Киева комментариев по поводу инцидента возле посольства Беларуси пока не предоставили. Ни персонал, ни само посольство не пострадали.