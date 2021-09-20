МИД Украины обвинил режим Лукашенко в «антиукраинских действиях»

Министерство иностранных дел Украины называет политически мотивированным дело украинца Михаила Ференца, осужденного в Беларуси, и требует освободить гражданина Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

В МИД отметили, что в понедельник суд Заводского района Минска вынес приговор гражданину Украины Михаилу Ференцу.

"Украинец был приговорен к 3 годам лишения свободы за якобы участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и умышленное повреждение имущества. При этом, семь месяцев, которые украинец уже отбыл в белорусском СИЗО, не были засчитаны в общий срок наказания", - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства, передает Интерфакс.

При этом, как отмечают в МИД, достоверных доказательств вины гражданина Украины в суде приведено не было: "Свою вину Михаил Ференец не признает и через адвоката планирует подавать апелляцию. Известный белорусский правозащитный центр "Вясна" признал его политзаключенным".

"Считаем дело Михаила Ференца политически мотивированным, а приговор несправедливым и противоправным. Бездоказательное обвинение и неправовое осуждение гражданина Украины являются очередными проявлениями антиукраинских действий Минска", - подчеркивается в комментарии.

"Требуем немедленно освободить гражданина Украины Михаила Ференца. Продолжим защищать его интересы всеми доступными средствами", - подчеркнули в МИД.

Украинское внешнеполитическое ведомство в очередной раз призывает власти в Беларуси прекратить репрессии против граждан, вернуться на путь демократического развития страны, освободить всех политических заключенных и начать инклюзивный диалог с привлечением всех слоев белорусского общества.