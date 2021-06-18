В Раде зарегистрирован проект постановления о разрыве дипотношений Украины с Беларусью

Проект постановления с заявлением о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Беларусью зарегистрирован в Верховной раде в пятницу.

Авторами документа являются члены межфракционного объединения "За демократическую Беларусь", основную часть которого составляют депутаты от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность", передает ТАСС.

"С момента принятия постановления прекратить какие-либо дипломатические отношения с белорусским режимом, кроме как в вопросах беженцев и политзаключенных", - говорится в заявлении, текст которого разместил депутат Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Документ уже зарегистрирован в парламенте.

Гончаренко пояснил необходимость принятия постановления тем, что Беларусь разрешила сепаратистам ЛНР провести «следственные действия» с задержанным в Беларуси блогером Романом Протасевичем.

"Де-факто это означает признание так называемых Л/ДНР и сотрудничество с террористами", - заявил парламентарий.