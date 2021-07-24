Последнее обновление: 24.07.2021 15:04

Украина не считает возможным возобновление очных переговоров ТКГ в Минске

Украина озвучила две причины, которые делают невозможным возобновление очного формата переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске.

"Первое, мы считаем, что эпидемиологическая ситуация не позволяет нам ехать в Минск, и мы предпочитаем остаться в режиме видеоконференции», - заявил советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, которого цитируют украинские медиа.

«Второе - это ситуация в Беларуси, а именно то, что мы не признали избранным президентом Лукашенко. Украина отказала ему в праве представлять белорусский народ. То есть в таком состоянии ехать в страну и апеллировать к ее посредническим услугам было бы огромной ошибкой ", - подчеркнул Арестович.

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