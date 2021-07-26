Лидеру БНФ в 3-й раз отказали в изменении меры пресечения

Сподвижники получили письмо от 20 июля от лидера партии, который сейчас

Находящийся в следственном изоляторе КГБ в Минске председатель БНФ Григорий Костусев сообщил, что силовики в третий раз отказались изменить ему пресечения на домашний арест несмотря на проблемы со здоровьем.

Об этом Костусев написал в письме, датированным 20 июля, сообщает пресс-служба партии.

В связи с ухудшением здоровья Костусев в начале июля был переведен в лечебный корпус СИЗО на Володарского. В середине июля его дочь Катерина со ссылкой на результаты анализов заявила, что у отца подозревают рак. Однако тогда политику отказали в изменении меры пресечения.

В письме от 20 июля Костусев отмечает, что руководитель следственной группы в третий раз отказал в переводе обвиняемого политика под домашний арест. В то же время следственные действия в отношении лидера БНФ долгое время не проводились. Следствие по уголовному делу о «сговоре с целью захвата государственной власти» продлено до октября.

Костусев также пожаловался на информационную изоляцию: некоторые письма его коллег по партии по неизвестным причинам не доходят до адресата. Администрация СИЗО по-прежнему не позволяет поставить в камеру телевизор.