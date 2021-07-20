Минюст РБ намерен ликвидировать две общественные организации

Верховный суд Беларуси по иску Минюста РБ возбудил гражданские дела о приостановке деятельности (ликвидации) двух общественных организаций Беларуси - общественного объединения "Правовая инициатива" и основанного Александром Милинкевичем "Движения "За свободу".

"16 июля 2021 года Верховный суд Республики Беларусь сообщил нашей организации о возбуждении гражданского дела по иску Министерства юстиции о приостановлении деятельности Республиканского общественного объединения "Правовая инициатива", судебное разбирательство назначено на 30 июля", - говорится в сообщении "Правовой инициативы".

«Судебное заседание по иску Минюста о приостановлении деятельности "Движения "За свободу" назначено на 27 июля", - сообщил нынешний председатель "Движения "За свободу" Юрий Губаревич.

Силовики провели обыски в офисах этих организаций 14 и 16 июля 2021 года.